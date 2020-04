Coletas de lixo orgânico e de material reciclável serão suspensas na Sexta-feira Santa

A Prefeitura de Mandaguari comunica que na Sexta-feira Santa, 10 de abril, não serão realizadas as coletas do lixo orgânico, que retorna no sábado, 11, e também de material reciclável, que será retomada na segunda-feira, 13. Nos dois casos a coleta será normal nesta quinta-feira, 9.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo e a Acaman (Associação dos Catadores de Recicláveis de Mandaguari), solicitam aos moradores que mantenham o material reciclável em suas residências pelo menos até domingo no período da tarde, já que o serviço retorna somente na segunda-feira.

COMUNICADO

Confira o comunicado divulgado nesta quarta-feira, 8 de abril pela empresa de coleta de lixo orgânico:

“A empresa CBRASIL responsável pela coleta de lixo orgânico da cidade de Mandaguari, comunica a todos que devido ao feriado no dia (10/04) sexta-feira, não estará realizando a coleta, retornando normalmente no dia (11/04) no sábado.”