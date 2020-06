Coletor de recicláveis morre atropelado em Arapongas

Na noite desta quarta-feira (17), por volta das 20h30, no km 185, da BR 369, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Um veículo VW/UP com placas de Arapongas-PR, que seguia sentido Arapongas a Apucarana, conduzido por um homem de 68 anos, colidiu violentamente em um carrinho de coleta de lixo reciclável que atravessava a rodovia.

Com a violência do impacto, o coletor de lixo reciclável, um homem de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do veículo não sofreu lesões, porém foi encaminhado por uma equipe do Samu até o Hospital Santa Casa de Arapongas para uma avaliação médica, em virtude de possuir problemas de saúde.

Equipes da Polícia Civil, IML e Corpo de Bombeiros, compareceram ao local para levantamento de dados, remoção do corpo e lavagem da pista, respectivamente.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.