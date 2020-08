A equipe da Defesa Civil (Bombeiro Comunitário) de Jandaia do Sul foi acionada por volta das 15h desta sexta-feira (7) para combater as chamas em uma colheitadeira, na zona rural, próximo ao Campo do Sassá.

A máquina realizava colheita de milho quando o fogo começou e se alastrou para lavoura.

Os bombeiros, com apoio de caminhões pipa da prefeitura e Cooperval, combateu as chamas, mas a colheitadeira ficou destruída.

O fogo na lavoura também foi combatido.