Colisão deixa duas pessoas feridas na PR- 444 em Mandaguari

Por volta da 17h30, desta segunda-feira, 01 de junho, na PR-444, nas proximidades da Empresa Prorelax, uma colisão envolveu um automóvel VW Up, com Placas de Bandeirantes, Paraná e uma utilitária Strada Work, placas de Santa Catarina. O Fiat Up foi projetado para o barranco, lado direito, sentido a Mandaguari. Já a caminhoneta, caiu num barranco, lado direito, sentido a Arapongas. Segundo informações de populares, as duas pessoas condutoras foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Maringá. Trabalharam na ocorrência, Viapar, Corpo de Bombeiros de Mandaguari, Samu Aeromédico e Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia, 2ª Cia de Londrina.

Foto: Rubens Silva.