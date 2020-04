Um acidente de trânsito entre dois veículos, no início da noite desta terça-feira (28), deixou uma pessoa ferida.

A colisão ocorreu na esquina da Rua João Bispo Pinheiro com Rua Ceará, no Jardim Brasil em Jandaia do Sul.

Equipes da Defesa Civil e Samu foram ao local para prestar atendimento a vítima, um rapaz de 21 anos. Ele sofreu contusões e escoriações mas estava consciente e orientado, segundo socorristas.