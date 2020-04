Com reabertura do comércio, prefeitura realiza desinfecção na área central

A gestão municipal de Mandaguari, preocupada com a abertura do comércio da 12 às 18 horas nesta segunda-feira, 6 de abril, quando poderá haver o aumento de pessoas na ruas, o que é extremamente perigoso e, com isso aumentar os riscos de contágio e transmissão do vírus Covid-19, iniciou no sábado, 4, com um rápido teste e prosseguiu pra valer neste domingo, 5, a limpeza e higienização de ruas e calçadas da cidade. No primeiro momento o objetivo foi verificar a ação tensoativa e residual do produto utilizado.

Como o produto foi aprovada pelo setor de Vigilância em Saúde, juntamente com a Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, efetuou desinfecção neste domingo,5, à tarde, “com prioridade para os estabelecimentos comerciais e de saúde”, afirmou o diretor da Secretaria de Saúde, o médico veterinário Adriano Rodrigues Borges, que acompanhou todo trabalho, que contou com o apoio e trabalho pessoal do secretário de Obras, Leandro Correa Garcia.

O prefeito Romualdo Batista, o “Batistão”, acompanhou o trabalho no final de semana. “Neste final de semana iniciamos o serviço de higienização no combate ao COVID 19, nos prédios públicos e lugares mais frequentados por nossa cidade, além das ruas do centro da cidade. Precisamos da ajuda de todos, principalmente daquelas pessoas que possam permanecer em casa em isolamento social”, ressaltou o prefeito.

DOAÇÃO – O produto que está sendo utilizado no momento, num total de 200 litros, foi doado por um empresário do município que, sensibilizado com a crise provocada pelo coronavírus, decidiu colaborar com o trabalho de prevenção que beneficia a população mandaguariense, já que reside na cidade com toda a sua família.

PRODUTO – Segundo Borges, o produto utilizado possui tensoativos biodegradáveis, que não agridem a natureza, contendo ainda em sua formulação amônia quartenária, conhecida por sua ação bactericida, fungicida e que também pode eliminar vírus.

“Esta doação veio numa excelente hora, haja vista que a abertura do comércio nesta segunda-feira e por conta da prefeitura estar em processo de aquisição de mais produto, para continuar o trabalho de limpeza de ruas e calçadas da nossa cidade”, frisou Borges.