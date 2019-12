Com site do Detran-PR fora do ar, PRF alerta para a importância de portar o documento do carro

Serviço de consulta a débitos de licenciamento ficará indisponível até a próxima quinta-feira (2); sem essa consulta, porte do CRLV torna-se obrigatório

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta os motoristas de carros licenciados no Paraná sobre a importância de portar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) durante os próximos dias.

Desde o início da noite desta sexta-feira (27), a seção de extrato de débitos do site do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) está fora do ar, em uma parada programada, para atualização do sistema.

O serviço de consulta deve voltar ao ar somente na próxima quinta-feira (2), às 7 horas da manhã.

O texto atual do Código de Trânsito estabelece que o CRLV é um documento de porte obrigatório, exceto quando o policial ou agente de trânsito tiver acesso ao sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.

A multa para quem não porta um documento de porte obrigatório é leve (três pontos e R$ 88,38). A medida administrativa correspondente é a retenção do veículo até a apresentação do documento, o que pode implicar no seu recolhimento a um pátio conveniado da PRF.

Como outros serviços do Detran-PR via internet também estão inoperantes, o motorista também terá dificuldades para quitar eventuais débitos necessários para retirar um veículo do pátio, por exemplo.

Texto: Fernando Oliveira/Agência PRF.