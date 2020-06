Comércio abrirá das 8h30 às 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas

O prefeito Romualdo Batista assinou nesta segunda-feira um novo decreto que altera o horário de funcionamento do comércio e torna obrigatório a desinfecção de estabelecimentos privados com confirmação de caso positivo de coronavírus.

De acordo com o decreto nº 262, publicado hoje no Diário Oficial, as atividades do comércio em geral, varejista e atacadista devem oferecer estar abertas ao público das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira e no sábado das 9 às 13 horas. O novo horário é para evitar que coincida com os horários de entrada e saída dos funcionários das indústrias e empresas maiores.

Além do novo horário do comércio, o prefeito também determina que todas as repartições públicas, comerciais e industriais, bancárias e empresas prestadoras de serviços ficam obrigadas a fazer a desinfecção do ambiente quando houver confirmação de caso positivo de Covid-19. Os responsáveis pelos locais devem dispensar imediatamente todos os servidores do ambiente em que houver caso positivo e fazer a desinfecção do espaço em no máximo 24 horas. Os servidores só poderão retornar ao trabalho após a limpeza do local.