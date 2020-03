Comércio de Jandaia do Sul quer reabrir na próxima segunda-feira

Em reunião realizada nesta segunda-feira (30),ficou definido que a Prefeitura de Jandaia do Sul irá prorrogar o decreto estendendo o fechamento do comércio até domingo (5), e irá realizar nesta semana uma Operação de Higienização e Desinfecção das ruas para abertura do comércio na segunda feira (6). O toque de recolher durante a noite deverá ser mantido.