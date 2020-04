Comércio deve manter exigências de higiene e ter atendimento limitado

A Prefeitura de Mandaguari liberou o funcionamento do comércio, de indústrias e prestadores de serviços desde que não haja aglomeração de pessoas e que se cumpram todas as orientações de saúde para evitar o contágio do coronavírus. De acordo com o decreto assinado nesta segunda-feira pelo prefeito Romualdo Batista é obrigatório o uso de equipamento de segurança como máscaras respiratórias, luvas e álcool em gel, aos funcionários de todos os estabelecimentos comerciais e industriais sendo permitida a entrada de apenas uma pessoa a cada 25 (vinte e cinco) metros quadrados nos estabelecimentos.

Mesmo liberando as atividades do comércio em geral, varejista e atacadista para o atendimento ao público entre às 11h30 e 17h30 de segunda a sexta e no sábado das 9 às 13 horas, fica mantida a decretação da situação de emergência na Saúde Pública do Município de Mandaguari desde o dia 18 de março de 2020, em razão do surto do Novo Coronavírus (COVID-19), anteriormente reconhecida por meio do Decreto Municipal nº 118, de 18 de março de 2020.

O diretor de fiscalização, Jerrynaldo Fineto explica que as medidas estabelecidas pela Prefeitura são imprescindíveis. “Nossos fiscais continuam nas ruas e irão suspender o funcionamento e aplicar as penalidades em quem não cumprir as medidas de segurança para a saúde dos funcionários e clientes. Estamos auxiliando o comércio local mas precisamos de responsabilidade de todos”.

Os bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências e estabelecimentos de entrega de produtos alimentícios pronto para o consumo, devem manter somente com o atendimento via delivery ou drive-thru.

AS atividades consideradas essenciais,como supermercados, terão permissão para funcionar das 9 às 20 horas, de segunda a sábado. Aos domingos será permitida somente a abertura de farmácias e postos de combustíveis e sistema de alimentação delivery.

O prefeito informa que o mais coerente nesse momento é atuar em home office e evitar o quanto puder sair de casa. “Nosso município está sendo muito privilegiado em não contabilizar nenhum caso confirmado. A Secretaria de Saúde e toda a administração está se empenhando para irmos retomando a rotina de forma gradativa e segura. Precisamos do empenho e colaboração de todos para afastar o vírus de nossa cidade”, diz Romualdo, recomendando que “preferencialmente sejam realizados os trabalhos em casa, mas aqueles atividades impossíveis de atendimento via home office poderão retomar atendimento, desde que o atendimento seja individualizado e respeitando todas as determinações estabelecidas no decreto”.

ÍNTEGRA DO DECRETO