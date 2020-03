Comércio em Mandaguari fica fechado até dia 5 de Abril

Em uma reunião que ocorreu na tarde desta sexta-feira dia (27), entre os representantes da indústria e comércio, e membros da prefeitura ficou decidido que o comércio de Mandaguari, fica fechado até domingo (5/4), para se evitar a proliferação do corona vírus.

“Estamos seguindo todas as orientações e recomendações do ministério da Saúde, sabemos da necessidade da abertura do comércio, mas é necessário ficar mais uma semana em quarentena, pois será fundamental para evitar a contaminação desse vírus” comentou a Deise secretaria de Saúde durante a reunião.

De acordo com o diretor da vigilância sanitária, Adriano Borges, o isolamento social ainda na próxima semana se faz necessário, pois deve ser o pico da ação do vírus. “É tudo novo para gente. Precisamos permanecer em casa, cuidar com a higiene, e sair para fazer apenas o que for necessário e fundamental. O problema está no mundo inteiro temos que fazer o nosso sacrifício, até que as coisas se ajeitarem” disse.

Ainda de acordo com o relatório diário do Comitê que está na linha de frente do enfrentamento do corona Vírus, Mandaguari teve cinco notificações, dentre essas, três foram descartadas e ainda resta dois com suspeita da doença.

Apesar do debate, os comerciantes os comerciantes aceitaram a proposta da saúde, e permaneceram fechados, atendendo apenas no Delivery os serviços essenciais.

Por: Fernando Damas.