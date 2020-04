Comercio em Mandaguari reabrirá na segunda feira

Em reunião na tarde da sexta-feira, 03 de abril, na sede da Aceman, com representantes de diversas áreas de interesse público, conforme acordado, o comércio de Mandaguari reabrirá das 12 às 18 horas, na segunda-feira, 06 de abril.

O funcionamento terá que seguir algumas regras, evitar muita gente no mesmo local, ter álcool e gel em suas portas para uso de colaboradores e clientes, manter distância de no mínimo 1,5 metro entre as pessoas.

O governo municipal, informou que a medida vale por uma semana e será avaliada diariamente por conta da Covid-19. Se necessário, outras medidas serão adotadas.