O condutor de um Fiat Palio com placas de Marumbi, que trafegava na BR-369, um pouco a frente da antiga chácara do Ratinho, entre Jandaia do Sul e São José, perdeu o controle do veículo bateu em uma árvore e caiu em uma ribanceira.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (19).

Segundo informações dos bombeiros de Jandaia do Sul, o rapaz, de 29 anos, ficou preso embaixo do carro.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.