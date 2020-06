Confronto armado entre Polícia e suspeitos em Maringá

Neste Domingo (21), por volta das 20h30, a Equipe do Pelotão de Choque de Maringá, diante das informações que duas pessoas realizaram um roubo a um estabelecimento comercial, e que estariam armadas, iniciaram patrulhamento pela região, quando avistaram um veículo, com as características de um veículo roubado dias atrás.

Ao se aproximar do veículo, confirmaram ser o veículo roubado, tentando realizar a abordagem, porém o condutor passou a fugir com o veículo, sendo que em dado momento, os ocupantes apontaram armas para a equipe ocorrendo o confronto armado.

A equipe policial não se feriu.

Dois ocupantes do veículo foram feridos, sendo acionado atendimento médico, no local.

Um dos feridos entrou em óbito no local, sendo que o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital em estado muito grave. O terceiro ocupante nada sofreu, sendo que confirmou que realizaram o roubo no estabelecimento comercial e que também haviam realizado o roubo ao veículo.

Diante disso, foram adotadas as medidas legais e encaminhado o homem preso, bem como as armas localizadas com os indivíduos, e o veículo roubado, para a Delegacia.