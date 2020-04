Coronavírus: Prefeitura fiscaliza lojas e orienta comerciantes sobre decreto de emergência

O Departamento de Tributação e Fiscalização informa que nestes dois últimos dias, segunda e terça-feira (dias 6 e 7 de abril), realizou várias orientações e notificações aos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços considerados não essenciais, mas que estão atendendo em meio expediente. Durante este período, a equipe constatou que a maioria dos estabelecimentos comerciais não estão seguindo as normas de saúde estabelecidas no Decreto 169/2020 em combate ao coronavírus.

Dentre as irregularidades constadas pela equipe de fiscais do município, estão as seguintes:

– Uso de máscaras respiratória, luvas e álcool em gel por todos os funcionários.

– Permissão de entrada de 01 pessoa a cada 25 m2 de área de venda.

– Controle das filas com distanciamento mínimo de 2 MTS entre as pessoas.

– Demais medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde.

São normas de cumprimento obrigatório, passível de suspensão do funcionamento do estabelecimento e aplicação de outras penalidades cabíveis. E também foi constatado o funcionamento de atividades que não estão permitidas, como bares e lanchonetes abertas com atendimento ao público e estabelecimentos funcionando em horário não permitido.

Diante disto, o Departamento de Tributação solicita a colaboração de todos os comerciantes e prestadores de serviços quanto ao cumprimento das normas descritas e demais normas já publicadas e divulgadas, a fim de evitar sanções para aqueles que estão descumprindo-as. Se este descumprimento for generalizado, as recentes medidas de liberação de atividades não essenciais poderão ser revogadas.