Corpo de manicure é retirado de poço em Apucarana

Em apoio à Polícia Civil de Apucarana, bombeiros retiraram na manhã deste sábado (2) o corpo da manicure Maria Helena de Carvalho, morta em setembro de 2019. Quem indicou o local em que o corpo estava foi Thomas de Oliveira Melo, ex-marido da vítima, que confessou o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o corpo.

As informações são de que ele estava amasiado com uma mulher, mas usava uma identidade falsa. A própria atual companheira de Thomas, suspeitou e pesquisou na internet, conseguiu descobrir que estava morando com o autor de um suposto feticídio.

A princípio, ela foi quem acionou a Policia. Ao ser recambiado, neste dia 01 de maio, no caminho, ele já teria revelado que, brigou com a companheira, a esganou e jogou o Corpo em uma fossa. Neste dia 02 de maio, um comboio saiu da Delegacia, levando o criminoso, inclusive, com apoio do IML em direção ao Jardim Belvedere, numa chácara abandonada, (Chácara Sunset) onde o homem apontou a fossa, onde havia jogado o corpo. Ele disse que havia prestado um serviço no local e premeditou jogar a vítima para ocultar o cadáver.