COVID-19: Mandaguariense está internado em Colorado

Um homem de 67 anos está internado com sintomas respiratórios característicos aos provocados pela COVID-19. A informação consta na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari desta quinta-feira (14). O paciente está sob cuidados médicos do Hospital Santa Clara, em Colorado, unidade de referência para o tratamento de casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com o órgão municipal, o homem se apresentou ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) na quarta-feira (13). Ele foi submetido a radiografia e o caso notificado à Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA), que controla a central de vagas para as três unidades de referência na região de Mandaguari: Hospital Metropolitano, em Sarandi, Hospital Universitário, em Maringá, e Hospital Santa Clara, em Colorado. Com a liberação da SESA, o paciente foi encaminhado para Colorado. Ele teve material respiratório colhido para a testagem em laboratório. Ainda de acordo com o município, não houve necessidade de entubação até a atualização do boletim epidemiológico.

Mandaguari tem, ao todo, 139 notificações relacionadas ao novo coronavírus. Dezessete pessoas tratam dos sintomas em isolamento domiciliar, enquanto o homem de 67 anos está em internamento hospitalar. Outros 103 pacientes receberam alta após cumprirem o período terapêutico. Os exames comprovaram um caso – já curado – e descartaram 17.