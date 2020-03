CRAS E CREAS celebram Dia da Mulher e realizam pré-conferência

No dia 13 de março último, o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, realizaram a Campanha do Dia da Mulher e a Pré-Conferência da Mulher, envolvendo as mulheres acompanhadas pelas unidades de serviços.

Foram abordado os direitos da mulher, a prevenção e enfrentamento a violências contra mulher. O evento teve como objetivo também levantar propostas para a Pré-Conferência com base nos relatos e sugestões da mulheres acompanhadas pela unidade.

O evento foi conduzido pela Equipe do CRAS e do CREAS e por representantes do Conselho Municipal de Direitos da Mulher.