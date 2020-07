Creche do Jardim Boa Vista é alvo de vandalismo

A Polícia Militar de Mandaguari foi solicitada na manhã de quinta-feira (16) no Jardim Boa Vista, onde funciona uma creche e sua secretaria relatou que ao assumir serviço notou que o pátio encontrava-se revirado, com a as paredes vandalizadas, onde foram escritas palavras de baixo calão.

Algumas salas de aula da instituição também se encontravam vandalizadas, com os armários arrombados e os objetos de seu interior jogados ao chão.

Os policiais realizaram patrulhamento, mas nenhum suspeito foi localizado.