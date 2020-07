Criança com necessidades especiais coloca fogo em casa

(Berimbau) Em Cambira, na zona rural, uma família perdeu tudo por conta de um incêndio. O fato aconteceu, nestas manhã de 17 de julho, de 2020, no Sítio Jangadinha, na Estrada do “Jangadinha”. Segundo o repórter Rodrigo Almeida, do Sistema Pinga Fogo, o morador, que é caseiro da propriedade, saiu cedo para o trabalho e deixou na residência a esposa e os dois filhos, uma menina de cinco anos e o filho, de três anos, que é autista e tem necessidades especiais. A princípio, segundo o próprio morador, o filho com um isqueiro, conseguiu colocar fogo no sofá. A Mulher tentou conter as chamas, mas não conseguiu e tudo foi destruído. A família perdeu tudo, inclusive um veículo Parati, que estava na garagem.