Criança morre e outras duas pessoas vieram a óbito em colisão frontal

Uma criança de três anos morreu em um acidente registrado na noite deste sábado (1), no km 23, da PR-431, em Jacarezinho. Outras duas pessoas também não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma das vítimas tinha 46 anos e era pai da criança. A outra pessoa que veio a óbito, tinha 19 anos. As vítimas ocupavam duas motocicletas que colidiram frontalmente. Segundo a PRE, a suspeita é que uma das motos, que seguia sentido Jacarezinho fazia zigue-zague na pista. Uma testemunha relatou que a moto teria saído da pista para o acostamento e ao voltar a rodovia, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a outra moto.

Atrás vinha um carro (Fiat Idea) e o motorista relatou que deu tempo de desviar das vítimas que estavam na pista. Porém bateu em uma das motos. Os dois motociclistas morreram na hora. A passageira da moto que pode ter provocado o acidente, uma adolescente de 15 anos, foi socorrida e levada a Santa Casa de Jacarezinho. A criança de três anos que ocupava a garupa de uma das motos, também teve morte instantânea. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local. A perícia também foi acionada. As causas do acidente serão apuradas através de um inquérito policial.

Colaborou: Tarobá News – Fotos: Grupos Whatsapp / O Corujão.