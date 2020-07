Dano em CMEI no Jardim Boa Vista

Ocorrência foi registrada de Polícia Militar na Manhã de quinta-feira (2).

A equipe policial fez contato com a diretora do CMEI, Vânia Lopes, a qual informou que ao chegar pela manhã se deparou com uma das salas com as janelas abertas e alguns objetos jogados no pátio. Foi verificado também alguns desenhos na parede e no quadro da sala. Vânia informou que constantemente indivíduos estão adentrando no CMEI e cometendo vandalismo no local. Cabe ressaltar que tanto o CMEI, como também na escola que faz fundos não possuem vigias.

A solicitante foi orientada.