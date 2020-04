Dano no Jardim Cristina

Na manhã de sábado (4) a equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer na Rua Clarice Gazoni no Jardim Cristina para atender situação de dano. No local, o solicitante informou a equipe que vem a certo tempo tendo problemas com seu vizinho, em relação a perturbação do sossego, e que nesta madrugada estaria novamente ocorrendo festa no local, sendo que o mesmo ouviu barulho próximo ao seu muro, porém não saiu para ver. Hoje pela manhã notou que fios que levam energia até um cômodo nos fundos de seu quintal haviam sido cortados. Os referidos fios seguem por cima do muro, localizados para o lado de dentro do terreno do solicitante.