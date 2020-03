DENGUE: Centro e Jardim Boa Vista concentram maior número de notificações

Em meio as medidas tonadas contra o avanço do coronavírus, a Secretaria de Saúde de Mandaguari continua realizando o trabalho de notificação e combate também ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, que tem quase 100 casso confirmados.

Esta semana a secretaria divulgou um balanço das notificações efetuadas até o dia 20 de março, sexta-feira última, mostrando que na região compreendida pelo centro da cidade e o Jardim Boa Vista, foi registrado o maior número de notificações: 139, das 379 efetuadas até aquela data. Em seguida está a região do Jardim Esplanada, com 29, do Jardim Cristina, com 62, dos Cinco Conjuntos, com 61 e da região do Jardim Progresso, com 38 notificações.

EM CASA – O apelo ada secretaria é para que as pessoas que estão necessitando ficar em casa por conta da pandemia de coronavírus, devem procurar manter seus quintais limpos e sem focos do mosquito.