Dentista é acusado de exibir órgão genital para criança em Jandaia

Um dentista foi preso no início da noite desta segunda-feira (11) em Jandaia do Sul.

Segundo o delegado Gustavo de Pinho Alves, no final da tarde, familiares de uma criança de 10 anos, compareceram a delegacia e informaram que o dentista ficou sozinho com a criança no consultório e teria mostrado seu órgão genital para a ela.

O dentista teria solicitado a tia da criança que entrasse no consultório para explicar o que teria acontecido, quando a criança começou a chorar e o dentista estaria olhando para criança tentando intimidá-la e, após saírem do consultório, a criança disse a tia que o dentista teria mostrado seu órgão genial.

O dentista foi localizado pela Polícia Civil em seu consultório, onde recebeu voz de prisão.

Ao ser interrogado sobre o fato, o dentista negou o ato e relatou que teria soltado o cinto para arrumar o botão da calça que estava frouxo.

O dentista não seria morador de Jandaia, mas tem seu consultório no centro da cidade. Ele foi liberado mediante pagamento de fiança.