Departamento de Esportes mantém melhor idade em atividade mesmo em tempos de isolamento

Além de enviar pelas redes sociais as aulas de alongamentos, dança e treinos, o grupo de idosos atendido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Mandaguari está sedo desafiado a enviar, pelos menos uma vez por semana, fotos nos grupos de WhatsApp de alguma atividade que eles realizaram durante a semana.

“Desta forma, deixamos eles mais inspirados a ficarem mais ativos nesse período. Recebemos várias fotos deles fazendo exercícios físicos, artesanato e culinária, motivando quem ainda não enviaram mensagens com suas realizações”, explica a técnica desportiva Queury Marques da Silva.

Por outro lado, o departamento está em contato com a AAPIM – Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mandaguari, com o objetivo de efetivar uma ação, aonde será promovida, no futuro, uma feira com o objetivo de os trabalhos durante este tempo de isolamento social por cota da pandemia da Covid-19.

Assessoria PMM.