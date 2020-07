Deputado Cobra Repórter apóia pré-candidatura de Marcos Jovino

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve em Mandaguari, na noite de quarta-feira (1), onde se encontrou com o pré-candidato à prefeito do município e empresário Marcos Jovino, que é do mesmo partido do deputado.

Durante o encontro, Cobra Repórter comunicou que a pré-candidatura de Marcos Jovino terá o seu total apoio, inclusive do governador Ratinho Júnior, que também é do PSD. “São projetos que irão mover Mandaguari para uma situação melhor. A cidade vai crescer e vamos apoiar o pré-candidato Marcos Jovino, que sem dúvidas é a melhor opção”, disse o deputado, em entrevista ao Correio de Notícias.

“É com muita alegria que recebo, nesta quarta-feira, a visita do deputado estadual Cobra Repórter, do nosso partido, o PSD. Ele se colocou à disposição e se disse que nossa pré-candidatura terá o seu total apoio. Também disse que ajudará a resolver os problemas de nossa querida Mandaguari. Cobra Repórter é da base aliada do governo Ratinho Júnior, e um dos principais deputados do Paraná”, comentou o empresário.

Cobra Repórter

Devanil Reginaldo da Silva (Apucarana, 10 de agosto de 1974), popularmente conhecido como Cobra Repórter, é um radialista, locutor, apresentador e político brasileiro eleito à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) pelo Partido Social Democrático (PSD).

O apelido que adotou como nome tem referência à sua origem, o Sítio das Cobras, na zona rural de Londrina. Foi dado pelo locutor João Vrenna, na Rádio Cultura de Rolândia, onde Cobra iniciou sua carreira. Também trabalhou como repórter na televisão. Em 2008, assumiu o comando de seu próprio programa na TV Tropical. Foi por quatro anos apresentador do programa Balanço Geral na RIC TV.

Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014, quando alcançou 29 mil votos. Em 2018, foi reeleito com quase 47 mil, e é um dos principais aliados na Assembléia do Governador Ratinho Júnior, sendo uma das principais lideranças na região.

Por Fernando Damas, Correio de Noticia.