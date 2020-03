Detran Paraná adota medidas contra epidemia e reforça serviços digitais

A partir desta quinta-feira (19), órgão não abrirá para atendimento ao público. E starão disponíveis os serviços que podem ser feitos online, pelo site do Detran, aplicativo Detran InteliGente ou pelo telefone 0800 643 7373.

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), seguindo o Decreto 4230/2020 do Governo do Paraná, adotou diversas medidas para reduzir a transmissão do novo Coronavírus e preservar a segurança dos cidadãos. O atendimento ao público estará fechado a partir desta quinta-feira (19), em todas as unidades do Detran do Estado. Apenas estarão disponíveis os serviços que podem ser feitos online, pelo site do Detran, aplicativo Detran InteliGente ou pelo telefone 0800 643 7373.

Algumas medidas emergenciais foram adotadas. Por exemplo, no caso de renovação da CNH, agora é possível ser feito digitalmente pois o cidadão não precisa se dirigir ao órgão para tirar foto e fazer a biometria uma vez que, excepcionalmente, será feito o reaproveitamento das imagens e biometrias já existentes.

Outro caso em que se dispensa a presença física do cidadão é para o processo de emissão do licenciamento. Já existe o CRLV-e, que é o documento do carro e que pode ser impresso em qualquer impressora comum. Basta emiti-lo pelo site do Detran, pelo aplicativo Detran InteliGente ou baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS – Os sistemas do Detran Paraná já estão sendo atualizados para cumprir o Art. 18 do Decreto 4230/2020, ou seja, os cidadãos não terão prejuízos quanto aos prazos ou serviços do Detran previamente agendados, enquanto perdurar o estado de emergência nacional pelo COVID-19.

Os serviços de Infrações, como identificação de condutor, recurso de infrações para todas as instâncias, recurso para suspensão ou cassação da CNH, entre outros, estarão inteiramente disponíveis em formato digital e online já a partir da primeira quinzena de abril. Para o momento, podem ser feitos via Correios.

Em cumprimento ao Decreto 4230/2020, a diretoria da autarquia orientou a todos os estagiários e servidores dos grupos de risco do Detran-PR a ficar em quarentena e reforçou todas as medidas necessárias para assepsia a fim de reduzir a transmissão do novo Coronavírus.

