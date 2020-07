Diretor-geral Wagner Mesquita visita vice-governador Darci Piana

O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), Wagner Mesquita visitou, na manhã desta terça-feira, 14, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Acompanhado do chefe de gabinete Nelson Ademar Piske e do diretor administrativo-financeiro, dr. Francisco José Batista da Costa, foram discutidos vários pontos de atuação do Detran com impacto direto na prestação de serviços à população e aos colaboradores do órgão, as ações tomadas pelo Detran neste momento de pandemia e as projeções para o futuro.

Fonte: Detran Parana.