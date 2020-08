Diversos furtos foram constatados nesta segunda-feira (3) em Mandaguari

08h00 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) / Local: ALICE DA S. FALCÃO, JARDIM SÃO LUIZ, MANDAGUARI / VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 29 ANOS / OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 BOTIJÃO DE GÁS, 1 RADIO PANASONIC, 1 TELEVISOR MARCA AOC 32 POL.

Relatou a vítima que ouviu alguns barulhos na residência localizada no endereço supracitado por volta das 03h desta presente data, sendo que não há morador na mesma, que é apenas responsável. Ao vistoriar o interior, constatou que a porta da frente estaria danificada e se deu falta de diversos objetos. Diante dos fatos, a vítima foi orientada e realizado patrulhamento nas imediações, porém nada fora localizado.

10h10 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) / Local: CESAR GERMANO DE SA, JARDIM SOCIAL, MANDAGUARI / OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 5 CALÇAS DIVERSAS MARCAS, 1 CAMERA DIGITAL FUJFILM PROFISSIONAL COR PRETA, 15 JOIAS PRATA DE BALI, 1 MAQUIAGEM KIT DE MAQUIAGEM, 1 NOTEBOOK SAMSUNG COR BRANCA, 10 ÓCULOS DIVERSAS MARCAS, 10 PERFUMARIA PERFUMES DIVERSAS MARCAS,1 RELÓGIO DE PULSO SMARTWHATCH TOMTOM PRETO, 50 SANDÁLIAS PARES DE SANDALIAS DIVERSAS, 6 TÊNIS DE DIVERSAS MARCAS, 3 TELEVISOR SENDO SAMSUNG 46 POL. SONY 46 POL E SONY 60 POL.

relata vítima de que saiu de sua residência localizada no endereço supracitado por volta das 9h e ao retornar as 10h percebeu que a porta da frente de sua residência estaria aberta. Ao vistoriar o quintal, constatou que os cadeados, a fechadura da porta lateral, a cerca elétrica lateral e as câmeras de segurança estariam danificadas. Do interior da residência foram furtados diversos objetos. Diante dos fatos, a vítima foi orientada e a equipe realizou patrulhamento nas imediações, porém nada foi localizado.

12h FURTO SIMPLES (CONSUMADO) / Local: PRINCESA ISABEL, CENTRO, MANDAGUARI / VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 44 ANOS / OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 CELULAR MOTO G7

Relata a vítima, que estava trabalhando em uma construção na residência no endereço supracitado, quando um indivíduo de blusa azul, calça preta de cor morena entrou em contato com o mesmo e pediu dinheiro. Também relata que teria deixado uma mochila pendurada no muro da residência e que no interior da mesma estaria seu celular.

Em ato contínuo, se ausentou do local e, ao retornar percebeu que seu celular não estaria dentro da mochila. No local, a equipe policial orientou a vítima e fora realizado patrulhamento nas imediações, porém nada fora localizado.

13h30 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) / Local: VICENÇA M. SACIOTTI, JARDIM CRISTINA / VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 42 ANOS / OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 CELULAR J2 SAMSUNG PRETO

relata vítima pessoa de m. v. c. de que saiu para trabalhar por volta das 6h00min e ao retornar por as 12h00min percebeu que a fechadura da porta lateral estava danificada, que ao vistoriar o interior se deu falta dos objetos citados em rod. no local, a vítima foi orientada e realizado o patrulhamento nas imediações porem nada localizado.