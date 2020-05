Doação de sangue, fazer o bem sem olhar a quem

Sangue é vida, pensando assim o proprietário do Centro de Formação de Condutores Mandaguari, Wagner Guiraldeli, convidou várias pessoas para fazer uma boa ação no Sábado (16). Com seu ônibus levou 19 pessoas para doação de sangue no Hospital do Câncer em Maringá.

Segundo Wagner foi uma forma de ajudar quem tanto precisa de sangue, agradecendo e retribuindo a DEUS, um pouco do muito que DEUS nos dá.

“Um beijo no coração e nosso muito obrigado a cada pessoa que pode ir doar sangue no Hospital do Câncer em Maringá”.

Wagner deixa um pedido a cada pessoa que ler esta matéria e que tiver interesse em doar pode ligar para (44) 32332720 o mesmo irá fazer uma lista e em breve voltara a levar outro grupo para esta corrente do bem. A todos DEUS abençoe.