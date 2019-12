Dois casos de agressão em Mandaguari

13h15 : A equipe policial foi solicitada a comparecer no Jardim Boa Vista pela central de atendimento do SAMU para atender lesão corporal.

No local a vítima informou a equipe que um homem de camisa branca, shorts jeans e mochila nas costas se aproximou do mesmo de posse de um soco inglês, desferindo contra o mesmo um golpe na cabeça, o que lhe causou uma lesão.

O mesmo não conhece o autor dos fatos.

De posse destas informações, a equipe realizou patrulhamento pelo bairro, porém até o momento nenhum suspeito foi localizado.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal pela equipe do SAMU.

17h : O solicitante relata que sua irmã foi agredida pelo amásio e este ainda se encontrava no local. Os policiais foram até o Jardim Social, onde a vitima relatou que mantêm relacionamento com o mesmo a aproximadamente três anos e estão morando juntos a aproximadamente seis meses e a algum tempo esta descobriu que seu esposo mantêm um convívio com outra mulher e que apos esta descobrir este fato ele passou a agir de forma agressiva contra esta ameaçando de morte e a agredindo de forma constante, e que nos últimos 20 dias, esta pediu para que o mesmo saísse de casa onde se intensificaram as agressões, chegando a deixar lesões na vitima conforme relato desta, sendo que sua filha de sete anos presenciava estas agressões, e que nesta data quando esta novamente pediu para que o mesmo saísse de casa pois esta não quer mais manter relacionamento com o autor, o mesmo de forma agressiva investiu contra ela sendo que esta fugiu pediu ajuda para os vizinhos que acolheram a vitima.

A equipe policial identificou lesões nos braços da vitima, que relatou ser resultado de agressões anteriores e que possui mais marcas de agressões pelo corpo e que teme pela sua vida devido as diversas ameaças do autor.

Tendo em vista a gravidade dos fatos e a manifestação da vitima em representar contra o autor, o homem foi localizado e conduzido a delegacia para os devidos procedimento.

A irmã da vitima acompanhou a equipe policial onde esta ainda afirma que sua irma apresentou comportamento estranho e lesões dando sempre desculpas para família afim esconder sua real situação e que já desconfiava das atitudes do autor.