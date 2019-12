Dois são presos após furto de selas em Mandaguari

Após solicitação na manhã de domingo (29) a equipe compareceu na chácara na Estrada Cambota, onde o mesmo trabalha como caseiro, e que os donos do imóvel estão viajando, onde este veio a relatar que por volta das 7h30 verificou o local e deu falta de duas selas que estavam em um cômodo trancado na baia, relatando que estas duas selas estavam ali no dia anterior que o local não foi arrombado, afirmando que a única pessoa que esteve com o mesmo na propriedade e teve acesso ao local é seu filho que já possui antecedentes criminais e saiu da cadeia a pouco mais de 50 dias, tendo em vista a acusação contra seu filho com autorização e acompanhado deste a equipe deslocou a sua residência onde seu filho encontrava em seu quarto.

Apos esclarecer a denúncia, o mesmo confessou o furto indicando que levou as duas celas na data de 28 de dezembro, dia em que esteve com seu pai no local, em acordo com relatado anteriormente pelo solicitante, entrando pelos fundos da propriedade levando os objetos furtados para um receptador que possui antecedentes criminais e é bem conhecido no meio policial, onde este afirmou que comprou as celas do autor, pelo valor de R$ 300.

Diante dos crimes expostos, ambos junto com os objetos recuperados foram levado a Delegacia de Policia Civil para procedimentos cabíveis ao caso.