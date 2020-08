Dois veículos apedrejados em Mandaguari

Ocorrência atendida pela Polícia Militar no Mutirão II às 23h45 de sexta-feira (14).

Solicitante relata que é moradora da cidade de Campo Mourão, porém no dia de hoje estava na casa de sua amiga, e por volta das 22h30 ouviu barulhos de tijolos sendo arremessados contra a parede da residencia. Cerca de uma hora depois, novamente a solicitante ouviu barulho de tijolos sendo arremessados contra seu veiculo que estava estacionado de fronte a mesma residencia, onde desta vez imediatamente a solicitante saiu da casa e pode identificar o veiculo que havia arremessado o tijolo como sendo um Astra Hatch de cor escura.

Em contato com testemunhas próximas ao local do fato, que não quiseram se identificar, estas confirmaram ter visto o condutor do veiculo astra arremessar o tijolo contra o veiculo da vitima, e identificaram o condutor.

A equipe policial realizou diligências em busca do possível autor, porém este não foi localizado. a vitima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

Outra ocorrência

A equipe policial foi solicitada a comparecer na Avenida Amazonas, onde foi recebida pela vitima o qual relatou que e proprietário de um bar e que aconteceu uma discussão dentro do mesmo por pessoas desconhecidas, então a vitima pediu para os mesmo se retirarem do estabelecimento, sendo que saíram e apedrejaram o seu veiculo modelo Monza que estava estacionado em via pública, vindo a quebrado o vidro da porta direita e o para brisas.

Diante dos fatos a vitima foi orientada e foi confeccionado o respectivo b.o.u.