Duas ocorrências de Lesão Corporal neste sábado

19h31 – Rua Rocha Pombo, centro

A equipe policial foi acionada para deslocar ao endereço acima citado, onde segundo a solicitante, durante um churrasco em sua residência um indivíduo agrediu sua noiva e quebrou alguns objetos da sua residência. No local, a equipe fez contato com o proprietário da residência, o qual informou que o noivo de sua prima, agrediu a mesma com socos, chutes, tapas, inclusive bateu nela com um violão e quebrou alguns objetos da residência, o que causou lesão na vítima. Segundo os proprietários da residência, toda ação foi gravada pelas câmeras de monitoramento do local. Segundo a vítima, essa não foi a primeira vez que o acusado a agrediu. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e o mesmo foi encaminhado para a cadeia pública de Mandaguari pra os demais procedimentos.

0h30 – Rua Luiz Trintinalha, Jardim Brasílio

A equipe policial foi acionada via 190 pela solicitante, informando que seu filho chegou em sua residência e veio a entrar em vias de fatos com seu esposo. O autor pegou uma faca e atingiu a mão do esposo da solicitante, também a ameaçou, e posteriormente evadiu-se do local tomando rumo ignorado. Com a chegada da equipe, fora constatado que o esposo da solicitante estava em ferimento em mão esquerda, com muito sangramento, onde a equipe acionou o SAMU para atendimento médico. Os policiais continuaram em patrulhamento para localização do autor. A solicitante informou que o autor já foi preso por agredi-la e encontra-se de tornozeleira eletrônica.