Dupla é presa após ameaça de morte em bairro de Mandaguari

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 0h02 deste domingo (9) na Rua José Eleutério, Conjunto Mandaguari I.

Um adolescente, de 16 anos, apreendido e um maior, de 19 anos, preso.

A equipe foi acionada para deslocar até o endereço acima citado, onde segundo a solicitante, dois indivíduos, sendo um deles adolescente e outro de moletom azul, foram até a sua residência e tentaram quebrar o portão lateral chamando por ela e seu marido, e no momento que ela saiu eles a ameaçaram de morte com uma pistola de cor preta, batendo com a arma contra sua cabeça, causando lesão na região da testa e nariz e se evadiram.

Em posse das informações, a equipe policial realizou patrulhamento e logrou êxito em localizar os dois indivíduos. Foi dada voz de abordagem e, um deles ao avistar a equipe, dispensou um dechavador de maconha.

Eles foram identificados e, ao serem questionados, ambos confessaram terem ido até a residência, mas não informaram onde deixaram a arma de fogo. No interior do dechavador havia uma porção de maconha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e ambos foram encaminhados até a cadeia pública de Mandaguari para os demais procedimentos.