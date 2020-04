Educação prepara apoio pedagógico para alunos de CMEIs e escolas

A partir da próxima segunda-feira os pais e responsáveis por alunos da rede municipal poderão contar com um suporte oferecido pela Secretaria de Educação para o aprendizado de estudantes dos centros municipais e escolas.

Uma série de conteúdo pedagógico está sendo preparada pelas professoras e supervisoras da rede municipal de ensino e estará disponível no site da Prefeitura www.mandaguari.pr.gov.br – banner no final da página Apoio Pedagógico. Os materiais, que não terão caráter avaliativo, estão sendo preparados conforme o desenvolvimento escolar de cada série.

A secretária de Educação, Adenise Batista, explica que a atividade proposta não é obrigatória. “Preparamos esse apoio pedagógico para ser utilizado como um suporte para os pais enquanto não conseguimos retomar nossa rotina escolar. Com esse material os pais poderão acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos e também aproveitar para se dedicar ao estudo com tanto tempo livre que as crianças estão tendo em casa durante o isolamento social. O material foi planejado conforme cada faixa etária e feito com muita dedicação pelos profissionais da Educação” .

O material de apoio será renovado a cada semana podendo ser impresso pelo site do município ou facebook da Educação e também retirado na secretaria de Educação, no Módulo Cultural. “Os pais que não tiverem como imprimir podem pegar o material aqui na secretaria. Para evitar aglomeração iremos atender a Educação Infantil pela manhã e o Ensino Fundamental no período da tarde”, finaliza Adenise.