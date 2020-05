Elementos armados assaltam estabelecimento comercial no centro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 0h10 desta sábado (30).

O solicitante relatou que estava em seu estabelecimento comercial na Avenida Amazonas, juntamente com alguns funcionários, quando foram surpreendidos por dois indivíduos ambos de estatura média, morenos, trajando roupas pretas e que ambos estavam em posse de armas de fogo (pistola). Relatou que a porta do estabelecimento estava fechada no momento que os dois indivíduos entraram e renderam seu funcionário, subtraindo deste um aparelho celular e um capacete.

Na sequência foram até o caixa e levaram a quantia de R$ 824,00 em espécie e se evadiram sentido a Rua Manoel Antunes Pereira. A equipe de posse das informações realizou buscas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. As vítimas foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.