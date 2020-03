Em Jandaia indivíduo diz que foi baleado em Apucarana

Por volta das 15h20 de terça-feira (24), após solicitação via 190 informando que na Avenida Paraná um homem teria sido alvejado, a equipe policial chegou ao local com o apoio da equipe P2 e em contato com a vítima, o mesmo informou que teria sido alvejado na cidade de Apucarana, na Avenida Curitiba, local este, que a equipe da VTR xxxxx havia atendido uma situação de lesão corporal, constante em BOU, em que a vítima não havia sido localizada.

A vítima, conhecido na cidade como “Malacabado” levou um tiro na perna e informou que conhece a autor do disparo.