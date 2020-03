Em Mandaguari PRF prende casal com anabolizantes na segunda-feira

Tal conduta é considerada crime hediondo

No final da manhã de segunda-feira, 23, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), em fiscalização defronte à Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, BR 376, km 201, deram ordem de parada a um veículo GM Cruse que seguia sentido Londrina à Maringá.

Conduzido por uma moça e acompanhada por um rapaz, foram iniciadas as checagens documentais dos ocupantes, do veículo e do que transportavam.

Com regularidade os documentos, porém, no porta-malas do veículo foram encontrados dentro de um compartimento 12 ampolas e 83 caixas de anabolizantes.

Tais produtos tem sua comercialização, consumo e transporte proibidos pela ANVISA.

Questionados, o rapaz afirmou aos agentes que tais produtos foram despachados pelo Correios de Sarandi à Arapongas, porém, o adquirente não teria pago o pactuado, motivando assim, o resgate das mercadorias antes da entrega ao destinatário. Já a moça afirmou desconhecer a existência dos produtos no veículo.

Eles foram presos em flagrante e responderão pelo crime de tráfico de anabolizantes e de outras substâncias ilícitas e encaminhados juntamente com o veículo e os medicamentos à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.



O crime tipificado para tal conduta tem penas que varia de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa.

PRF.