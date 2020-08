Às 23h30 de sábado (1), a equipe policial foi solicitada a acompanhar a equipe de SAMU no Jardim Esplanada, sendo que foi relatado que havia um homem ferido nas proximidades de um bar, onde teria ocorrido vias de fato .

No local a pessoa de 39 anos se apresentou com sintomas de embriaguez, não conseguindo explanar para equipe os fatos ocorridos nem dados sobre possíveis autores, sendo este levado ao PAM com escoriações nas costas.