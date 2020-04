Empresa fará entrevistas na Agência do Trabalhador na próxima quarta-feira (22)

Segundo informações da Agência do Trabalhador de Mandaguari, a empresa Labor estará realizando entrevistas na próxima quarta-feira, dia 22 de abril, a partir das 8h30, na sede do órgão, localizado na Rua Manuel Antunes Pereira, 837, no centro da cidade.

As vagas oferecidas: soldadores com experiência e área operacional. Segundo a agência, os interessados devem ter idade entre 20 até 48 anos e o Ensino Fundamental incompleto. Todos devem estar munidos dos documentos pessoais.

Serão distribuídas 120 senhas por ordem de chegada. Deste total, são 20 senhas para vagas femininas e 100 para vagas masculinas.

DISTANCIAMENTO – A coordenação da Agência do Trabalhador de Mandaguari, pede a gentileza para que as pessoas formem fila única e que respeitem o distanciamento mínimo (1 metro), recomendado pelas autoridades de saúde e decreto municipal, por conta da devido a pandemia do coronavírus.