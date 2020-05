Empresa tem fiação furtada no Parque Industrial

A ocorrência foi registrada às 10h30 desta terça-feira (19) na BR-376, Parque Industrial I

A equipe policial foi solicitada a comparecer no referido endereço para atender uma ocorrência de furto. No local o solicitante informou a equipe que de dentro do terreno da empresa, em um local onde não existem câmeras de vigilância, adentraram o local e arrombaram o cadeado que trancava uma caixa de concreto no chão, onde por dentro passam as fiações elétricas da empresa. Do interior da caixa foram subtraídos grande quantidade de fios de cobre, não sendo sido possível pelo solicitante precisar a quantidade.