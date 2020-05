Empresário maringaense a oitava vítima da Couvid 19

O empresário Paulo Sérgio Munhoz, 48 anos, é a oitava pessoa que infelizmente perdeu a vida em Maringá, por conta da Covid 19.

Munhoz era hipertenso, relatou os primeiros sintomas no dia 17 de maio, foi internado no dia 24, com tosse, febre, dor de garganta e desconforto respiratório. Na UTI desde o dia 25, foi positivado para o Corona no dia 28. O histórico de viagem aponta deslocamento para Nova Londrina, PR. Entre os dias 13 e 15 de maio. Na manhã desse sábado, 30, ele veio a óbito no hospital Santa Rita, Na cidade de Maringá.

Paulo era proprietário de uma empresa de refrigeração comercial, na avenida Colombo, Jardim Seminário.

O boletim divulgado pela prefeitura, também aponta o registro de 11 novos casos confirmados de corona vírus em Maringá. São seis mulheres e cinco homens, entre 21 e 58 anos. Agora são 358 casos registrado e 5051 pessoas que tiveram covid-19, se recuperaram 180.

A sétima morte foi a aposentada Rosa Maria de Jesus Silva, de 73 anos, registrado o óbito neste sábado, 30, em um hospital particular da cidade de Maringá. A idosa residia na zona norte da cidade, e estava hospitalizada aproximadamente 15 dias, ela era hipertensa, diabética e não tinha histórico de viagens.

Por Anderson Lopez- Corujão. https://corujaonoticias.com.br/portal/