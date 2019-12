Empresário mata ladrões, mas também acaba morto em Maringá

Segundo informações a o empresário no ramo de Produção de eventos e dono de imobiliária, muito conhecido em Maringá e região , Andre Borges Soares , de 47 anos, chegava em sua casa com sua esposa, quando foi surpreendido pelos ladrões mas reagiu ao assaltos trocando tiros com os criminosos. Andre dono da casa e dois ladrões morreram ainda dentro do terreno.

A esposa de Andre, foi baleada na perna foi socorrida e encaminhada para o hospital.

Conforme a Comunicação Social do 4º BPM, a Polícia Militar, por volta das 21h dessa quarta feira 25/12, recebeu a chamada de uma tentativa de roubo no Jardim Alvorada, na qual a vítima, um homem de 47 anos, acabou reagindo com disparos de arma de fogo.

De acordo com a esposa da vítima, ao notar que os assaltantes estavam invadindo a residência, tentou evitar o crime e entrou em troca de tiros com os dois masculinos, qual vieram a óbito. A vítima também foi atingida com disparos dos assaltantes e também veio a óbito no local. A esposa e solicitante da situação foi ferida por um disparo na perna esquerda e foi atendida pela equipe do Samu e encaminhada até o hospital.

Foram acionados os órgãos competentes (equipes de homicídios, criminalistica, furtos e roubos e IML) e recolhidas 3 armas de fogo e munições no local pela equipe de furtos e roubos.

Os autores do latrocínio não foram identificados até o momento.