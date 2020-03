Equipes de endemias retomam visitas nesta semana

A partir desta semana as equipes de Endemias da Secretaria de Saúde do Município de Mandaguari retomam as visitas às residências e empresas, objetivando também intensificar o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, doença que vem avançando na cidade nas últimas semanas.

Segundo o diretor da secretaria, o veterinário Adriano Rodrigues Borges, “as visitas serão realizadas atendendo algumas restrições recomendadas pelo Ministério da Saúde”. O pedido da saúde é para que as pessoas recebam as equipes, que estarão tomando cuidados necessários para preservar moradores que estão em casa em isolamento social.

Vale ressaltar que Secretaria de Saúde de Mandaguari continua realizando o trabalho de notificação e combate ao mosquito transmissor da dengue, que tem quase 100 casos confirmados.

Na semana passada secretaria divulgou um balanço das notificações efetuadas até o dia 20 de março, mostrando que na região compreendida pelo centro da cidade e o Jardim Boa Vista, foi registrado o maior número: 139, das 379 efetuadas até aquela data. Em seguida está a região do Jardim Esplanada, com 29, do Jardim Cristina, com 62, dos Cinco Conjuntos, com 61 e da região do Jardim Progresso, com 38 notificações.

EM CASA – O apelo ada secretaria é para que as pessoas que estão necessitando ficar em casa por conta da pandemia de coronavírus, devem procurar manter seus quintais limpos e sem focos do mosquito.