A PM, relatou a solicitante que fechou seu estabelecimento comercial por volta das 20h de terça-feira (23) e, ao retornar pela manhã, se deparou com a porta da frente do imóvel arrombada.

Verificou no local que o caixa estava aberto e o dinheiro que ali estava havia sido subtraído. Em verificação ao sistema interno de monitoramento foi observado que por volta das 21h45, um indivíduo arrombou a porta da frente do estabelecimento, foi até o caixa, subtraiu o dinheiro e se evadiu do local.