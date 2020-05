Estabelecimentos comerciais são arrombados em Jandaia

Na manhã de terça-feira (5) a Polícia Militar foi chamada na Rua dos Patriotas, onde houve um arrombamento. Em contato com a vítima, a mesma relatou que ao chegar em seu local de trabalho (Restaurante “Lá no Taxa”), deparou-se com a porta de blindex estilhaçada, porém em vistoria no interior do estabelecimento não notou a falta de nenhum pertence ou produtos de uso. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

Já na madrugada desta quarta-feira quebraram o blindex da Peixaria do Pascoal e furtaram certa quantia de dinheiro do caixa.