Ana Cláudia da Paixão de Castro, 31 anos, morreu na madrugada de terça-feira (5) por volta das 5h30, após sofrer um ataque cardíaco em sua residência, localizada no Jardim Cristina na cidade de Mandaguari, ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao pronto atendimento municipal, porém não resistiu e morreu ao chegar no local. Ana Cláudia era enfermeira e trabalhou por vários anos no PAM, seu corpo foi velado na capela mortuária na cidade de Mandaguari.

Por Fernando Damas.