Faleceu na madrugada desta sexta-feira, (22), na Santa Casa de Maringá, AVIS LOPES, 82 anos. O falecido morava a Rua Manoel Zacarias Martins, no Jardim Cristina. O corpo foi velado na Capela do Prever e o sepultamento marcado para às 17h30, desta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Rubens Silva.